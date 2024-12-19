В Баку проходит Азербайджанский форум карьерного роста (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку при организационной поддержке Государственного агентства занятости при министерстве труда и социальной защиты населения проводится "Азербайджанский форум карьерного роста 2024".

Как сообщает в четверг Trend, на мероприятии обсуждаются успешные результаты карьерного роста в стране и в мире, глобальные тенденции и современные подходы, основные критерии построения эффективных механизмов обучения и преподавания в образовании, важность и пути развития навыков, которые необходимы и считаются важными на рынке труда.

В Форуме принимают участие министр труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики Сахиль Бабаев, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, председатель правления Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде и другие гости.

Отметим, что на Азербайджанском форуме карьерного роста 2024, который считается одним из передовых практик в области обсуждения развития карьеры в стране, будут организованы совместные обсуждения, сессии вопросов и ответов и встречи в формате групп.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!