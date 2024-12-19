ЦИК Азербайджана провела семинар по процессу регистрации кандидатов на муниципальных выборах

БАКУ /Trend/ - В рамках Программы просвещения Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в связи с муниципальными выборами в Азербайджане, назначенными на 29 января 2025 года, продолжаются проекты по различным направлениям для субъектов выборов разного статуса.

Как сообщает в четверг Trend, в рамках масштабной программы 19 декабря был организован семинар по процессу регистрации кандидатов на муниципальных выборах.

"Стоит отметить, что для проверки достоверности информации, содержащейся в представленных подписных листах и прилагаемых к ним документах, был реализован проект, охватывающий рабочие группы при окружных избирательных комиссиях. Традиционный проект, внес значительный вклад в дальнейшее совершенствование их деятельности, и последнее подобное мероприятие было проведено совсем недавно в рамках выборов в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана. Учитывая все перечисленное, семинар посвящен полному практическому обсуждению различных актуальных вопросов и ситуаций, возникающих на практике, на этапе, когда процесс выдвижения и регистрации кандидатов на муниципальных выборах протекает динамично и интенсивно.

Семинар начался с вступительной речи заместителя председателя ЦИК Азербайджана Ровзата Гасымова.

В своем выступлении он рассказал о просветительских проектах, последовательно и системно реализуемых комиссией, особо подчеркнул важность этих проектов в подготовке, проведении на высоком уровне свободных, справедливых и прозрачных выборов.

Р.Гасымов также напомнил, что в обеспечении более эффективной реализации пассивного избирательного права граждан, непосредственно закрепленного Конституцией, на территориальные избирательные комиссии возлагается большая ответственность.

Он подчеркнул, что важно, чтобы рабочие группы, действующие при этих комиссиях, строго соблюдали требования законодательства при выполнении своих обязанностей и полномочий.

После открытия мероприятия, в соответствии с повесткой дня, были заслушаны презентации членов Комиссии по вопросам принадлежности пассивного избирательного права на местных выборах и возможностей его реализации, законодательных основ и правил процесса регистрации кандидатов, а также практических аспектов деятельности рабочих групп и полученного опыта. Участники были подробно проинформированы о темах с использованием наглядных материалов.

Практическая часть семинара продолжила свою работу с широким обсуждением, сессией вопросов и ответов по различным моментам выдвижения и регистрации кандидатур на муниципальных выборах.

В семинаре с целью проверки достоверности сведений, содержащихся в подписных листах и приложенных к ним документах, представленных для регистрации кандидатуры, широко освещенном представителями СМИ, принял участие руководитель рабочей группы, действующей при каждой из окружных избирательных комиссий по 118 избирательным округам, где пройдут муниципальные выборы.

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