Антидопинговые агентства Азербайджана и Германии подписали меморандум

БАКУ /Trend/ - В Баку подписан меморандум о взаимопонимании между национальными антидопинговыми агентствами Азербайджана и Германии.

Как сообщает Trend, информацию об этом распространило Национальное антидопинговое агентство Азербайджана (AMADA).

Было отмечено, что меморандум подписали исполнительный директор Национального антидопингового агентства Азербайджана Тахмина Таги-заде и председатель Исполнительного совета Национального антидопингового агентства Германии Ларс Мортсифер.

Цель подписания меморандума состоит в сотрудничестве в таких направлениях деятельности, как обмен опытом с Национальным антидопинговым агентством Германии в области исследований, медицины, тестирования, образования и других областях для улучшения деятельности AMADA в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом и международными стандартами, проведение совместных консультаций и создание рабочих групп, состоящих из сотрудников обоих агентств и т.д. В будущем на основе этого меморандума о взаимопонимании также планируется подписание двусторонних соглашений, охватывающих различные области, отмечается в сообщении.

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