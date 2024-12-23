В Баку проходит Форум религиозных деятелей Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 23 декабря в Баку проходит Форум религиозных деятелей Азербайджана на тему "Актуальные вопросы религиозного просвещения: традиции, опыт и перспективы".

Как сообщает в понедельник Trend, в форуме принимают участие представители соответствующих государственных структур, различных конфессий, действующих в Азербайджане, а также преподаватели религиозных учебных заведений, ученые-теологи и специалисты.

В начале мероприятия был исполнен Государственный гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена память великого лидера Гейдара Алиева и шехидов.

Затем заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Фарах Алиева зачитала обращение Президента Ильхама Алиева к участникам форума.

В Форуме примут участие более 100 религиозных деятелей, руководителей исламских и неисламских религиозных общин, принадлежащих к разным религиям, приглашенных из регионов Азербайджана, с целью повышения осведомленности общества о религиозных угрозах, повышения роли религиозных деятелей в процессе религиозного просвещения, а также изучения мнений и предложений о деятельности религиозных общин и деятелей, о трудностях, с которыми они сталкиваются.

На панельных сессиях мероприятия, посвященных темам "Религиозные угрозы в светском государстве: политико-идеологический взгляд", "Роль религиозного фактора в реализации прав женщин", "Азербайджанский мультикультурализм: практика, традиции и современные вызовы" и "Модели религиозного образования в светском государстве: теория и практика", будут обсуждены основные направления политики в религиозной сфере, актуальные вопросы и текущее положение с религиозной ситуацией в стране.

В рамках Форума религиозных деятелей Азербайджана будет представлена фотовыставка, посвященная теме "Западный Азербайджан: карты, экспонаты, памятники, депортация".

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