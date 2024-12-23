Паром "Шахдаг" отремонтирован и возвращён в эксплуатацию

БАКУ /Trend/ - Паром "Шахдаг", принадлежащий Морскому транспортному флоту ASCO, отремонтирован и возвращён в эксплуатацию.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на ASCO.

"Работы, выполненные на заводе судоремонта и судостроения "Зыг", были проведены в кратчайшие сроки и с высоким качеством.

Главные и вспомогательные двигатели, насосы и охладители парома были отремонтированы. Также были выполнены необходимые работы на вспомогательном паровом котле и вспомогательном котле. На судне были проведены сварочные работы корпуса, установка трубопроводов, автоматизация, а также ремонт электрического оборудования.

Кроме того, были отремонтированы системы связи и электрорадионавигационное оборудование. Неисправные запасные части были заменены новыми. Было установлено современное оборудование нового типа для измерения скорости — лаг-навигация.

Одновременно надводная часть судна была очищена и окрашена. Также жилые и служебные помещения моряков были отремонтированы в соответствии с современными требованиями.

После успешного прохождения морских испытаний паром "Шахдаг" был введён в эксплуатацию по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. Первый рейс был совершен из порта Алят в порт Курык.

Отметим, что длина судна составляет 154,50 метра, ширина — 18,3 метра, а максимальная скорость — 12,5 узлов", - говорится в сообщении ASCO.

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