БАКУ /Trend/ - Создана горячая линия для членов семей пассажиров разбившегося самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный.

Об этом в среду Trend сообщили в пресс-службе AZAL.

"Создана горячая линия для членов семей пассажиров самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный. Они могут связаться по номерам: (+994) 12 5048280, (+994) 12 5048202, (+994) 12 5048203", - говорится в сообщении AZAL.

Напомним, что сегодня пассажирский самолет Embraer 190, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

В министерстве транспорта Казахстана отметили, что на борту самолета, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 37 граждан Азербайджана, 6 - Казахстана, 3 - Кыргызстана, 16 - России.

В AZAL сообщили, что на борту самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 67 человек - 62 пассажира и 5 членов экипажа.

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