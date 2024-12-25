Посол Казахстана в Баку выразил соболезнования в связи с крушением самолета AZAL

БАКУ /Trend/ - От имени посольства Республики Казахстан в Азербайджанской Республике выражаю соболезнования близким погибших в авиакатастрофе в городе Актау.

Как сообщает Trend, об этом в своем заявлении сказал посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель.

"С глубокой болью воспринял известие об авиакатастрофе пассажирского самолета в Актау. От имени посольства Республики Казахстан в Азербайджанской Республике выражаю соболезнования близким погибших. Пусть души их будут в Раю! Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим.

По поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева работает Правительственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы и оказанию первоочередной помощи. Компетентные органы обеих стран совместно принимают все необходимые меры. Медучреждения Казахстана оказывают соответствующую помощь. Многие неравнодушные жители Актау сдают кровь для пострадавших. Казахстанцы несут цветы к посольству и генконсульству Азербайджана. В посольстве Казахстана в Баку приспущен флаг.

Уверен, что Казахстан и Азербайджан пройдут через это испытание в духе братства и взаимопомощи. Мы вместе", - сказал посол в своем обращении.

Напомним, что сегодня пассажирский самолет Embraer 190, летевший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от аэропорта Актау. В министерстве транспорта Казахстана сообщили, что на борту самолета, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 37 граждан Азербайджана.

"По предварительным данным, на борту самолета находились 37 граждан Азербайджана, 6 граждан Казахстана, 3 граждан Кыргызстана, 16 граждан России", - говорится в сообщении министерства.

Как сообщили в AZAL, на борту самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 62 пассажира, 5 членов экипажа и в общей сложности 67 человек.

В связи с авиакатастрофой 26 декабря в Азербайджане объявлен траур.