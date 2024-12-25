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МИД Узбекистана выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой под Актау

Общество Материалы 25 декабря 2024 20:50 (UTC +04:00)
МИД Узбекистана выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой под Актау
Фото: МИД Узбекистана

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Камол Исмаилов
Камол Исмаилов
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ТАШКЕНТ /Trend/ - Министерство иностранных дел Узбекистана выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой в городе Актау, сообщает Trend.

"Мы глубоко опечалены трагической авиакатастрофой в Актау, Казахстан, которая унесла жизни многих людей. От имени Министерства иностранных дел Узбекистана выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших в это трудное время. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что сегодня пассажирский самолет Embraer 190, летевший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от аэропорта Актау. Как сообщили в AZAL, на борту самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 62 пассажира, 5 членов экипажа, в общей сложности 67 человек.

В связи с авиакатастрофой 26 декабря в Азербайджане объявлен траур.

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