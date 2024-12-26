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Председатель парламента Казахстана выразил соболезнования Азербайджану

Общество Материалы 26 декабря 2024 16:44 (UTC +04:00)

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - Председатель Мажилиса парламента Республики Казахстан ​Ерлан Кошанов направил письмо с соболезнованиями председателю Милли Меджлиса Азербайджана Сахибе Гафаровой в связи с крушением самолета "Азербайджанских Авиалиний".

Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью Милли Меджлиса, передает Trend.

Было отмечено, что в письме председатель Мажилиса парламента от своего имени и от имени казахстанских депутатов выразил соболезнования азербайджанскому народу, семьям людей, погибших в результате крушения, и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

"Желаю братскому азербайджанскому народу терпения и стойкости в эти трудные дни", - отмечается в письме.

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