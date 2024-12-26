В "Домах Азербайджана" за рубежом созданы уголки памяти жертв авиакатастрофы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В "Домах Азербайджана" за рубежом созданы мемориальные уголки в память о людях, погибших 25 декабря в результате крушения пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний", выполнявшего рейс Баку-Грозный.

Как сообщили в четверг Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана, азербайджанцы, проживающие в Австрии, Финляндии, Испании, Канаде, Венгрии, Греции и других странах, приходят в "Дома Азербайджана" в этих странах, возлагают цветы в уголках памяти, зажигают свечи, чтя память погибших в результате авиакатастрофы, желают скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.

Из поступивших в больницу пострадавших - 11 проходят лечение в отделении реанимации, 13 - в травматологическом отделении, 2 - в отделении нейрохирургии и 1 - в хирургическом отделении. Эти лица находятся под контролем профессиональных врачей Казахстана и врачей, высланных из Азербайджана и России. Им была оказана оперативная и специализированная медицинская и психологическая помощь.

Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.

26 декабря в Азербайджане объявлено днем ​​траура.

"Черный ящик" самолета уже обнаружен и для его анализа проводятся процедуры в соответствии с международными авиационными конвенциями. На данный момент ведется расследование причин катастрофы. Окончательные выводы будут сделаны после завершения всех необходимых исследований и анализа данных.

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