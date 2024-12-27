В Азербайджане устанавливается новый штраф за продажу алкогольных напитков ниже минимальной цены

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устанавливается новый штраф за продажу алкогольных напитков по цене ниже установленной минимальной цены.

Как сообщает в пятницу Trend, вопрос об этом нашел отражение в поправке к Кодексу об административных проступках, которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно проекту, за продажу алкогольных напитков по цене ниже установленной минимальной розничной цены на физических лиц будет наложен штраф в размере 100 манатов, на должностных лица - в размере 800 манатов, на юридических лиц - в размере 2 тысяч манатов.

После обсуждений вопрос был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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