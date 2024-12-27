Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Азербайджане устанавливается новый штраф за продажу алкогольных напитков ниже минимальной цены

Общество Материалы 27 декабря 2024 16:08 (UTC +04:00)
В Азербайджане устанавливается новый штраф за продажу алкогольных напитков ниже минимальной цены

Читайте Trend в

Али Гасымов
Али Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устанавливается новый штраф за продажу алкогольных напитков по цене ниже установленной минимальной цены.

Как сообщает в пятницу Trend, вопрос об этом нашел отражение в поправке к Кодексу об административных проступках, которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно проекту, за продажу алкогольных напитков по цене ниже установленной минимальной розничной цены на физических лиц будет наложен штраф в размере 100 манатов, на должностных лица - в размере 800 манатов, на юридических лиц - в размере 2 тысяч манатов.

После обсуждений вопрос был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости