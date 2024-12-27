БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устанавливаются штрафы за осуществление запрещенной деятельности на территории туристических и рекреационных зон.

Как сообщает в пятницу Trend, вопрос об этом нашел отражение в предложенной поправке к Кодексу об административных проступках, которая обсуждалась сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно проекту, за осуществление деятельности, запрещенной законом "О туризме" на территории туристско-рекреационных зон, физические лица будут оштрафованы в размере от четырехсот до шестисот манатов, должностные лица - от двух тысяч до двух тысяч пятисот манатов, юридические лица - от трех тысяч до четырех тысяч манатов.

После обсуждений вопрос был вынесен на голосование и одобрен в третьем чтении.

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