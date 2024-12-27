Представители Embraer прибыли в Актау для расследования крушения самолета AZAL

БАКУ /Trend/ - Представители компании Embraer прибыли в город Актау для расследования крушения самолета "Азербайджанских авиалиний".

Как передает Trend, об этом сообщили в министерстве транспорта Казахстана.

"Из Бразилии в город Актау прибыли специальные представители завода-производителя самолетов Embraer. Комиссия по расследованию выехала на место авиационного происшествия и определила предстоящие работы", - сказали в министерстве.

Также в ведомстве сообщили, что в ближайшие дни в Казахстан ожидается прибытие представителей CENIPA (центр по расследованию и предупреждению авиационных происшествий).

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.

Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.

26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 пострадавших и тела четырех погибших.