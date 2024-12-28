La Gazette du Caucase: авиакатастрофа вблизи Актау - еще одно трагическое последствие российско-украинского конфликта

БАКУ /Trend/ - Французское онлайн-издание La Gazette du Caucase опубликовало статью о трагическом крушении самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) вблизи казахстанского города Актау.

Как сообщает Trend, ссылаясь на заявление министра транспорта и цифрового развития Азербайджана, издание отмечает, что экспертные исследования и свидетельства выживших указывают на внешнее воздействие, ставшее причиной катастрофы.

"Министр транспорта и цифрового развития Азербайджана Рашад Набиев подчеркнул, что предварительные выводы экспертов и показания выживших свидетельствуют о внешнем воздействии. Российские власти подтвердили активность беспилотников в районе Грозного, однако не прокомментировали информацию о том, что крушение произошло вследствие реакции российских ПВО на украинские атаки.

Авиационные эксперты обнаружили повреждения в хвостовой части, что может свидетельствовать о возможных ударах российских систем ПВО. Кремль отказался комментировать обвинения в адрес российских ПВО, а пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что причину катастрофы должны установить следователи.

Если данная версия подтвердится, это станет вторым смертельным инцидентом в гражданской авиации, связанным с украинским конфликтом, после того как российская ракета "земля-воздух" сбила самолет рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году над Украиной", - говорится в статье.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.

Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.

26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 пострадавших и тела четырех погибших.