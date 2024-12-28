В Ханкенди состоялся концерт по случаю Дня солидарности и Нового года (ФОТО)

ХАНКЕНДИ /Trend/ - На площади Победы в Ханкенди состоялся праздничный концерт по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, сначала прозвучал Государственный гимн Азербайджана, была почтена минутой молчания память шехидов.

На мероприятии присутствовали представители различных организаций, научных и образовательных учреждений, молодежь, ветераны, представители общественности. Было отмечено, что 16 декабря 1991 года на заседании Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики под председательством Гейдара Алиева было принято решение отмечать 31 декабря как праздник солидарности азербайджанцев мира. Верховный Меджлис обратился к парламенту страны - Верховному совету - касательно принятия законодательного акта по этому поводу. 25 декабря Верховный совет принял закон об объявлении 31 декабря Днем солидарности азербайджанцев мира. Таким образом, каждый год 31 декабря отмечается нашим народом как День солидарности азербайджанцев мира.

На концерте выступили известные артисты и танцевальные коллективы страны.

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