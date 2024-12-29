Виновные в авиакатастрофе будут выявлены и наказаны - Ильхам Амиров

БАКУ /Trend/ - Виновные в авиакатастрофе будут выявлены и наказаны.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом сегодня заявил вице-президент AZAL Ильхам Амиров на церемонии прощания в Международном аэропорту Гейдар Алиев с тремя членами экипажа - пилотами Игорем Кшнякиным, Александром Кальяновым и бортпроводницей Хёкумой Алиевой, погибшими в авиакатастрофе под Актау.

"Этот инцидент также свидетельствует о соответствии подготовки пилотов и авиационной безопасности Азербайджана высоким стандартам. Эти традиции, сформированные в Азербайджане, сохраняются и развиваются годами.

Виновные также будут найдены и наказаны. После того, как все детали инцидента будут изучены, общественность будет проинформирована о результатах", - добавил он.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий Azerbaijan Airlines (AZAL), следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 пострадавших и тела четырех погибших.

А 28 декабря были доставлены тела трех членов экипажа (пилоты Игорь Кшнякин, Александр Кальянинов и бортпроводница Хёкума Алиева), а также 21 пассажира.

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