Изменился состав одной из комиссий парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Меняется состав Топонимической комиссии при Милли Меджлисе.

Как сообщает Trend, это нашло отражение в вопросе "О составе Топонимической комиссии при Милли Меджлисе Азербайджанской Республики", который был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, новый состав Топонимической комиссии будет следующим:

депутат Милли Меджлиса, доктор филологических наук Акимова Эльнара Сейдулла гызы,

директор Центра Ататюрка в Азербайджане, академик Джафаров Низами Гулу оглы;

депутат Милли Меджлиса, доктор философии по филологии Алекперов Азиз Юсиф оглы;

президент НАНА, академик Габиббейли Иса Акбер оглы;

проректор Азербайджанского государственного педагогического университета, доктор филологических наук Гусейнова Махира Наги гызы;

председатель комитета по науке и образованию Милли Меджлиса, доктор исторических наук, профессор Искендеров Анар Джамал оглы;

заведующий отделом топономики Института языкознания им. Насими НАНА, доктор философии по филологии, доцент Исмаилов Эльчин Миргусейн оглы;

председатель комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса, доктор философии по медицине Гулиев Муса Иса оглы;

депутат Милли Меджлиса, доктор политических наук, профессор Мамедов Хикмет Баба оглы;

советник НАНА, академик Нагисойлу Мохсун Зеллабдин оглы;

народный поэт, кандидат филологических наук Рустамханлы Сабир Худу оглы;

заведующий сектором законодательства по административно-территориальным и муниципальным вопросам отдела государственного строительства, административного и военного законодательства Аппарата Милли Меджлиса Искендеров Джавид Низами оглы.

Организация работы комиссии возложена на отдел государственного строительства, административного и военного законодательства Аппарата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.

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