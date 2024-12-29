Изменился состав одной из комиссий парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Меняется состав Топонимической комиссии при Милли Меджлисе.
Как сообщает Trend, это нашло отражение в вопросе "О составе Топонимической комиссии при Милли Меджлисе Азербайджанской Республики", который был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.
Согласно проекту, новый состав Топонимической комиссии будет следующим:
депутат Милли Меджлиса, доктор филологических наук Акимова Эльнара Сейдулла гызы,
директор Центра Ататюрка в Азербайджане, академик Джафаров Низами Гулу оглы;
депутат Милли Меджлиса, доктор философии по филологии Алекперов Азиз Юсиф оглы;
президент НАНА, академик Габиббейли Иса Акбер оглы;
проректор Азербайджанского государственного педагогического университета, доктор филологических наук Гусейнова Махира Наги гызы;
председатель комитета по науке и образованию Милли Меджлиса, доктор исторических наук, профессор Искендеров Анар Джамал оглы;
заведующий отделом топономики Института языкознания им. Насими НАНА, доктор философии по филологии, доцент Исмаилов Эльчин Миргусейн оглы;
председатель комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса, доктор философии по медицине Гулиев Муса Иса оглы;
депутат Милли Меджлиса, доктор политических наук, профессор Мамедов Хикмет Баба оглы;
советник НАНА, академик Нагисойлу Мохсун Зеллабдин оглы;
народный поэт, кандидат филологических наук Рустамханлы Сабир Худу оглы;
заведующий сектором законодательства по административно-территориальным и муниципальным вопросам отдела государственного строительства, административного и военного законодательства Аппарата Милли Меджлиса Искендеров Джавид Низами оглы.
Организация работы комиссии возложена на отдел государственного строительства, административного и военного законодательства Аппарата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.
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