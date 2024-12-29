В Стамбуле прошло мероприятие на тему "Большое возвращение" в Карабах и Восточный Зангезур" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Действующая в Турции Азербайджанская театральная ассоциация "Харыбюльбюль" в рамках проекта "Вместе мы сильнее" провела в Стамбуле мероприятие на тему "Большое возвращение" в Карабах и Восточную Зангезур".

Как сообщает Trend, информацию об этом распространил Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана.

Было отмечено, что мероприятие организовано при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой, Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, Фонда поддержки азербайджанской диаспоры (ADDF), Федерации турецко-азербайджанских ассоциаций (TADEF), а также Турецко-Азербайджанского общества солидарности и культуры в Стамбуле.

На мероприятии было рассказано о программе "Большого возвращения", осуществляемой азербайджанским государством, реализованных и планируемых проектах, связанных с диаспорскими организациями, действующими в Турции, увеличении их числа. Были показаны видеоролики на эту тему. Кроме того, были представлены произведения члена Союза художников Азербайджана, специалиста по азербайджанскому народному творчеству Эльнары Расуловой, подготовленные ею тематические ковры "Завещание отца, Победа сына", "Железный кулак", "Высота Лачын", "Одна нация, два государства... единый кулак", "Единый род, одна религия", а также реплики старинных ковров из 7 регионов Азербайджана, хранящиеся в известных музеях мира, работы председателя Театрального союза Латафат Рафиг, художника Турецко-азербайджанского театра "Vision" Тариэля Ализаде и художницы-ремесленника Фатмы Абдал.

В художественной части с музыкальными номерами выступили солистка Азербайджанского культурного центра, руководитель департамента музыки Азербайджанского культурного центра "Харыбюльбюль" Вусала Аскерова, руководитель департамента женских объединений Центра Назлы Багирова, солистка Елена Головина, ашуг Рена Гулиева, а также хор и танцевальный коллектив "Гюнеш".

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