В Азербайджане определены победители конкурса по автобусным перевозкам

БАКУ /Trend/ - В рамках продолжения мероприятий по обеспечению конкурентной среды в сфере пассажирских перевозок и соблюдению требований законодательства при распределении маршрутов определены победители конкурса по междугородным автобусным маршрутам: Баку-Сыныг Кёрпю (ППП Газах), Баку-Тертер, Баку-Барда, Баку-Гядабей, Баку-Гёйгёль, Баку-Кюрдемир, Сумгайыт-Исмайыллы.

Об этом в понедельник сообщили Trend в Агентстве наземного транспорта Азербайджана,

Юридическое лицо ООО "BakuBus" объявлено победителем по маршрутам "Баку-Сыныг Кёрпю"(ППП Газа), " Баку-Тертер" и "Баку-Барда", юридическое лицо ООО "Xoşqədəmli" - по маршруту "Баку-Гядабей", физическое лицо Гурбанов Билал Хейраддин оглу - по маршруту "Баку-Гёйгёль", физическое лицо Джафаров Солтан Шамсаддин оглу - по маршруту "Баку-Кюрдамир", физическое лицо Исламов Мярдан Афган оглу - по маршруту "Сумгайыт-Исмайыллы".

Отметим, что междугородние маршрутные линии выставляются Агентством на конкурс поэтапно, в соответствии с требованиями соответствующего законодательства. Цель состоит в повышении качества, безопасности и комфорта предоставляемых услуг в сфере пассажирских перевозок, а также в обеспечении прозрачности при закреплении маршрутов.

Конкурс проводится в соответствии с законом "Об автомобильном транспорте", "Порядком проведения конкурса на привлечение перевозчиков к регулярным внутригородским (внутрирайонным), междугородным (межрайонным) и международным пассажирским перевозкам автомобильным транспортом", утвержденным постановлением № 52 Кабинета министров от 3 апреля 2009 года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!