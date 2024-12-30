Данные о расследовании крушения в Актау представят в течение 30 дней

БАКУ /Trend/ - Правительственная комиссия Казахстана по расследованию катастрофы близ города Актау самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) представит предварительные результаты своей работы в течение 30 дней. Об этом сообщил член комиссии, вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев, передает Trend.

"В целом по стандартам в течение 30 дней озвучиваются предварительные или промежуточные результаты расследования", - заявил Талгат Ластаев.

По словам Ластаева, сейчас "ведется полевой этап расследования, то есть собираются фрагменты воздушного судна, отпечатки в месте крушения самолета, снимаются слепки, все это собирается в специальном организованном ангаре в аэропорту Актау".

Напомним, что на борту потерпевшего крушение самолета Embraer 190 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), выполнявшего рейс J2-8243 Баку-Грозный, находились 62 пассажира, 5 членов экипажа, в общей сложности 67 человек. В результате инцидента 38 человек погибли и 29 получили ранения.

"Черный ящик" самолета обнаружен и для его анализа проводятся процедуры в соответствии с международными авиационными конвенциями. На данный момент ведется расследование причин катастрофы. Окончательные выводы будут сделаны после завершения всех необходимых исследований и анализа данных.