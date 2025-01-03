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Названы места для проведения встреч с избирателями в связи с муниципальными выборами в Азербайджане

Общество Материалы 3 января 2025 10:28 (UTC +04:00)
Названы места для проведения встреч с избирателями в связи с муниципальными выборами в Азербайджане

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - Обнародован список мест для проведения встреч, отведенных для предвыборной агитации на муниципальных выборах, назначенных на 29 января 2025 года.

Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия, передает Trend.

В списке указано, что кандидатам, зарегистрированным для участия в муниципальных выборах, а также политическим партиям, чьи кандидаты были зарегистрированы, для проведения встреч с избирателями выделено 3 730 открытых и 2 182 закрытых места, всего — 5 912 мест.

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