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Завершены строительные работы на "Украинском круге" в Баку

Общество Материалы 7 января 2025 10:58 (UTC +04:00)
Завершены строительные работы на "Украинском круге" в Баку

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Продолжаются работы в рамках проекта по организации круга типа "турбо" на "Украинском круге".

Об этом во вторник Trend сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.

Было отмечено, что строительные работы полностью завершены, построены транспортные островки.

"Для комфортного и безопасного передвижения пешеходов организованы пандусы. В настоящее время устанавливаются дорожные знаки, прокладываются линии разметки и создаются парковочные места", - отметили в Агентстве.

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