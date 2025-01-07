Завершены строительные работы на "Украинском круге" в Баку

БАКУ /Trend/ - Продолжаются работы в рамках проекта по организации круга типа "турбо" на "Украинском круге".

Об этом во вторник Trend сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.

Было отмечено, что строительные работы полностью завершены, построены транспортные островки.

"Для комфортного и безопасного передвижения пешеходов организованы пандусы. В настоящее время устанавливаются дорожные знаки, прокладываются линии разметки и создаются парковочные места", - отметили в Агентстве.

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