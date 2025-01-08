В Колумбийском университете состоялось мероприятие, посвященное Дню солидарности азербайджанцев мира (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Колумбийском университете Нью–Йорка (США), состоялось мероприятие, посвященное 31 декабря - Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году.

Как сообщает в среду Trend, информацию об этом распространил Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана.

Отмечается, что на мероприятии, организованном Азербайджано-американской федерацией молодежи (AAYF), приняли участие азербайджанские и иностранные студенты Колумбийского университета, а также студенты из Айовы, Джорджии и других штатов.

Сначала минутой молчания была почтена память погибших в результате крушения близ Актау пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний", выполнявшего рейс Баку-Грозный.

Затем председатель AAYF Лейла Асланова, выступая со вступительной речью, подчеркнула, что единство и солидарность азербайджанцев еще больше объединяют народ.

Член правления AAYF Фарид Ахундов выразил соболезнования семьям погибших в результате авиакатастрофы и пожелал скорейшего исцеления раненым.

Участники мероприятия получили возможность познакомиться друг с другом, поделиться своим опытом. В интерактивной части была проведена викторина об истории и культуре Азербайджана. Были награждены победители, занявшие первые три места.

Мероприятие завершилось обменом мнениями.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!