Минздрав Азербайджана призвал к вакцинации против гриппа

БАКУ /Trend/ - Заболевание нескольких членов семьи в течение короткого периода времени и обнаруженные у них симптомы дают основание подозревать наличие у них гриппа или других респираторных вирусных инфекций.

Как сообщает Trend, об этом сказал специалист-эксперт министерства здравоохранения, инфекционист Тайяр Эйвазов во время прямого эфира на официальной странице Минздрава Азербайджана в Instagram.

По его словам, среди этих видов инфекций наиболее опасен грипп, специфической профилактикой которого является вакцинация.

«В настоящее время министерством здравоохранения в нашу страну завезены эффективные и безопасные вакцины против гриппа, которые распределены по медицинским учреждениям, оказывающим амбулаторно-поликлиническую помощь. В целях охраны здоровья населения и предотвращения случаев заражения острыми респираторными вирусными инфекциями министерство здравоохранения Азербайджанской Республики призывает граждан, относящихся к категории "группа риска", пройти вакцинацию против сезонного гриппа.

Желающие вакцинироваться против гриппа могут обратиться в государственные медицинские учреждения, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь по месту жительства или работы. Хочу отметить, что эту вакцину можно также вводить маленьким детям, беременным женщинам и людям пожилого возраста. При заражении гриппом человека, вовремя прошедшего вакцинацию, заболевание протекает бессимптомно, иногда в легкой форме. Вследствие чего тяжелое течение заболевания наблюдается редко и осложнений практически не возникает.

Кроме того, в целях предотвращения распространения инфекции внутри семьи и сведения к минимуму заражения других членов семьи, если у человека, впервые заболевшего, имеются соответствующие симптомы, то следует обеспечить максимальную изоляцию больного. Уход за ним должен осуществлять лишь один член семьи. Комнату больного нужно часто проветривать, посуду и другие используемые предметы следует отделять и дезинфицировать. Опыт показывает, что такими простыми средствами можно предотвратить распространение инфекции внутри семьи", - отметил он.

Специалист-эксперт Минздрава отметил, что родителям следует своевременно выявить болезнь у ребенка, и отправлять его в школу или детский сад является неправильным решением.

"Особенно в закрытых помещениях следует использовать медицинские маски и строго соблюдать правила гигиены рук и органов дыхания. Не следует забывать, что можно вовремя лечить хронические заболевания, вести здоровый образ жизни, правильно питаться, т. е. получать с пищей достаточное количество витаминов и минералов, максимально избегать стрессов и поддерживать иммунную систему в достаточно активном состоянии. В этом случае, даже если мы заболеем, мы сможем быстрее выздороветь и защитить себя от последствий болезни", - отметил он.

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