Азербайджан передал Монако обвиняемого в преступлении гражданина Индии

БАКУ /Trend/ - Обвиняемый в совершении преступления гражданин Индии передан Монако.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана, передает Trend.

Было отмечено, что ходатайство уполномоченного органа Монако о выдаче гражданина Республики Индия Раторе Деваншу, 1991 года рождения, объявленного правоохранительными органами Монако в международный розыск по обвинению в совершении преступлений в экономической сфере, было направлено Генеральной прокуратурой на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Согласно информации, указанное лицо было задержано в нашей стране в июне 2024 года и в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

На основании Европейской конвенции об экстрадиции и дополнительных протоколов к ней было принято решение об экстрадиции гражданина Индии. В сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции он был передан компетентным органам Монако.

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