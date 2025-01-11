Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В связи с муниципальными выборами будет напечатано более 6 млн бюллетеней - ЦИК Азербайджана

Общество Материалы 11 января 2025 12:22 (UTC +04:00)
В связи с муниципальными выборами будет напечатано более 6 млн бюллетеней - ЦИК Азербайджана

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В связи с муниципальными выборами в Азербайджане будет напечатано 6 052 721 (шесть миллионов пятьдесят две тысячи семьсот двадцать один) избирательный бюллетень.

Как сообщает Trend, об этом сказал 11 января журналистам председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов в рамках процесса печати избирательных бюллетеней в связи с предстоящими муниципальными выборами.

Напомним, что муниципальные выборы пройдут 29 января.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости