В связи с муниципальными выборами будет напечатано более 6 млн бюллетеней - ЦИК Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В связи с муниципальными выборами в Азербайджане будет напечатано 6 052 721 (шесть миллионов пятьдесят две тысячи семьсот двадцать один) избирательный бюллетень.

Как сообщает Trend, об этом сказал 11 января журналистам председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов в рамках процесса печати избирательных бюллетеней в связи с предстоящими муниципальными выборами.

Напомним, что муниципальные выборы пройдут 29 января.

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