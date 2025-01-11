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Представителям СМИ предоставлена полная свобода наблюдения за муниципальными выборами в Азербайджане - ЦИК

Общество Материалы 11 января 2025 12:39 (UTC +04:00)
Представителям СМИ предоставлена полная свобода наблюдения за муниципальными выборами в Азербайджане - ЦИК

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Представителям СМИ предоставлена полная свобода наблюдения за муниципальными выборами .

Как сообщает Trend, об этом сказал 11 января журналистам председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов в рамках процесса печати избирательных бюллетеней в связи с муниципальными выборами.

"Журналисты смогут наблюдать за всеми процессами, от начала до конца, предъявив удостоверение организации, которую они представляют, без необходимости аккредитации в ЦИК", — сказал он.

По словам М.Панахова, цель этого решения заключается в обеспечении прозрачности выборов и предотвращении возможных проблем.

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