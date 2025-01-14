Минздрав Азербайджана обратился к пластическим хирургам

БАКУ /Trend/ - Соответствующим приказом министра здравоохранения Азербайджанской Республики создана специальная инспекционная комиссия, состоящая из полномочных представителей министерства здравоохранения, Генеральной прокуратуры, министерства внутренних дел и министерства науки и образования Азербайджанской Республики.

Как сообщили во вторник Trend в Минздраве Азербайджана, пластические хирурги, занимающиеся практической медицинской деятельностью на территории Азербайджанской Республики, до 31 января 2025 года должны лично представить в министерство здравоохранения Азербайджана нотариально заверенные копии документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности (базовое высшее медицинское образование, все документы, относящиеся к последипломному образованию, трудовая книжка, свидетельство о допуске к медицинской деятельности, сертификаты и др.).

"В случае непредставления специалистом документов в требуемом порядке и в срок, это станет основанием для аннулирования свидетельства о допуске к практической медицинской деятельности или сертификата",- говорится в сообщении ведомства.

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