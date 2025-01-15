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В Азербайджане утверждена санитарно-защитная зона Государственного природного заказника "Дашалты" (ФОТО)

Общество Материалы 15 января 2025 11:55 (UTC +04:00)
В Азербайджане утверждена санитарно-защитная зона Государственного природного заказника "Дашалты" (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Утверждена санитарно-защитная зона Государственного природного заказника "Дашалты" Азербайджанской Республики.

Как сообщает в среду Trend, в связи с этим соответствующее решение пописал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно решению, санитарно-защитная зона государственного природного заказника "Дашалты" Азербайджанской Республики утверждена на площади 289,5 гектара, указанной на прилагаемой карте.

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В Азербайджане утверждена санитарно-защитная зона Государственного природного заказника "Дашалты" (ФОТО)
В Азербайджане утверждена санитарно-защитная зона Государственного природного заказника "Дашалты" (ФОТО)
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