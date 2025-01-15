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Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в Ходжалинский район (ФОТО) (Дополнено)

Общество Материалы 15 января 2025 14:42 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - 15 января очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в Ходжалинский район.

Как сообщает в среду региональный корреспондент Trend, сегодня в города Шуша и Ходжалы, село Балыджа Ходжалинского района вернулись 28 семей - 135 человек.

Группа вынужденных переселенцев состояла из семей, временно поселившихся в разных частях республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

12:20

АГДАМ /Trend/ - В рамках проекта "Великого возвращения" 15 января очередная группа бывших вынужденных переселенцев, состоящая из семей, временно поселившихся в различных местах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях, была отправлена из Агдама в города Шуша и Ходжалы, а также в село Балыджа Ходжалинского района.

Как сообщает в среду региональный корреспондент Trend, на данном этапе в города Шуша и Ходжалы, в село Балыджа Ходжалинского района переселяются в общей сложности 28 семей - 135 человек.

Бывшие вынужденные переселенцы выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную поддержку.

Они также выразили благодарность отважной армии Азербайджана, освободившей азербайджанские земли от оккупации.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре, наряду с переселенными туда бывшими вынужденными переселенцами, проживают в общей сложности более 30 тысяч человек, занятых в реализации проектов, проводимых в этом регионе, а также выполняющих служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных учреждений, работающих в возобновивших свою деятельность учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности, энергетики.

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