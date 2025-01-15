Названо количество субъектов аудиовизуальных медиа, действующих в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Количество субъектов аудиовизуальных медиа, действующих в Азербайджане, достигло 95.
Как сообщает в среду Trend, это отражено в общем отчете Аудиовизуального совета Азербайджана за 2024 год.
Согласно отчету, это 43 телевизионные редакции (телеканалы), 21 радиоредакция (радиоканал), 5 служб заказного вещания и 54 службы операторов ретрансляции.
Количество лицензий в области аудиовизуальных медиа следующее:
11 общенациональных лицензий на наземное телевещание;
10 лицензий на региональное наземное телевещание (из них 1 - в Нахчыванской АР);
17 общенациональных лицензий на наземное радиовещание;
4 лицензии на региональное наземное радиовещание (из которых 1 - в Нахчыванской АР);
13 лицензий вещателя платформы, осуществляющей спутниковое вещание;
20 лицензий вещателя платформы, которая не осуществляет спутниковое вещание;
5 лицензий поставщика услуг потокового вещания на заказ;
43 лицензии оператора универсальной платформы;
9 лицензий оператора простой платформы;
2 лицензии оператора мультиплекса.
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