Названо количество субъектов аудиовизуальных медиа, действующих в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Количество субъектов аудиовизуальных медиа, действующих в Азербайджане, достигло 95.

Как сообщает в среду Trend, это отражено в общем отчете Аудиовизуального совета Азербайджана за 2024 год.

Согласно отчету, это 43 телевизионные редакции (телеканалы), 21 радиоредакция (радиоканал), 5 служб заказного вещания и 54 службы операторов ретрансляции.

Количество лицензий в области аудиовизуальных медиа следующее:

11 общенациональных лицензий на наземное телевещание;

10 лицензий на региональное наземное телевещание (из них 1 - в Нахчыванской АР);

17 общенациональных лицензий на наземное радиовещание;

4 лицензии на региональное наземное радиовещание (из которых 1 - в Нахчыванской АР);

13 лицензий вещателя платформы, осуществляющей спутниковое вещание;

20 лицензий вещателя платформы, которая не осуществляет спутниковое вещание;

5 лицензий поставщика услуг потокового вещания на заказ;

43 лицензии оператора универсальной платформы;

9 лицензий оператора простой платформы;

2 лицензии оператора мультиплекса.

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