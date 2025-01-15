В Азербайджане запретили использование телефонов и других гаджетов в школах

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане введен запрет на использование телефонов и других гаджетов в школах.

Об этом в среду в ответ на запрос Trend сообщили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию.

Использование смартфонов, "умных" часов, планшетов и других устройств во время учебного процесса в общеобразовательных учреждениях не рекомендуется, за исключением особых случаев.

"В особых случаях, в зависимости от темы урока и требований педагога, для лучшего усвоения изучаемого предмета, для применения интерактивных методов могут использоваться "умные" электронные устройства.

Предполагается расширить охват применения правил поведения учащихся, которые с прошлого учебного года действуют более чем в 300 общеобразовательных учреждениях по всей стране.

Согласно требованиям этих правил, учащимся запрещается пользоваться смартфонами и другими устройствами в процессе обучения, за исключением особых случаев.

В современную эпоху, как и в других сферах жизни, невозможно представить образование вне воздействия современных технологий, особенно интернета",- говорится в сообщении Агентства.

В Агентстве подчеркнули, что уже с самых младших классов в средних школах в учебном процессе используются возможности интернета.

"Однако даже в этом случае провайдеры, предоставляющие доступ в интернет общеобразовательным учреждениям, внедряют системы онлайн-фильтрации, предотвращающие доступ к неподобающим сайтам и информации", — добавили в Агентстве.

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