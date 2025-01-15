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В азербайджанской армии проводятся очередные учебные сборы с военнообязанными (ФОТО)

Общество Материалы 15 января 2025 18:45 (UTC +04:00)
В азербайджанской армии проводятся очередные учебные сборы с военнообязанными (ФОТО)
Фото: Министерство обороны Азербайджанской Республики

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки на текущий год, в рамках совместных мероприятий с Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу в воинских частях проводятся очередные учебные сборы с привлечением группы военнообязанных запаса.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

После прохождения соответствующей регистрации и врачебного осмотра военнообязанные были обеспечены военной формой и другими видами обеспечения.

С военнообязанными проводятся просветительские беседы, им разъясняются правила безопасности.

В рамках сборов будут выполнены различные задачи с целью повышения уровня боевой подготовки и улучшения практических навыков военнообязанных.

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В азербайджанской армии проводятся очередные учебные сборы с военнообязанными (ФОТО)
В азербайджанской армии проводятся очередные учебные сборы с военнообязанными (ФОТО)
В азербайджанской армии проводятся очередные учебные сборы с военнообязанными (ФОТО)
В азербайджанской армии проводятся очередные учебные сборы с военнообязанными (ФОТО)
В азербайджанской армии проводятся очередные учебные сборы с военнообязанными (ФОТО)
В азербайджанской армии проводятся очередные учебные сборы с военнообязанными (ФОТО)
В азербайджанской армии проводятся очередные учебные сборы с военнообязанными (ФОТО)
В азербайджанской армии проводятся очередные учебные сборы с военнообязанными (ФОТО)
В азербайджанской армии проводятся очередные учебные сборы с военнообязанными (ФОТО)
В азербайджанской армии проводятся очередные учебные сборы с военнообязанными (ФОТО)
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