БАКУ /Trend/ - Стали известны ожидаемые результаты цифровизации государственного и частного секторов в Азербайджане.

Как сообщает в четверг Trend, это нашло свое отражение в "Концепции цифрового развития в Азербайджанской Республике", утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно концепции, цифровизация государственного и частного сектора, переход к цифровому обществу с обеспечением необходимой информации и кибербезопасности для цифрового развития, а также развитие цифровых навыков приведет к следующим результатам:

- Переход государственных услуг с полностью электронного формата на цифровой, основанный на данных, реализация пилотных проектов с использованием искусственного интеллекта и внедрение безбумажного документооборота между государственными учреждениями (G2G, G2B, G2C, G2E).

- Оптимизация затрат на развитие ИКТ-инфраструктуры и увеличение доли частных инвестиций в эту сферу.

- Применение новейших цифровых технологий, увеличение эффективности и скорости принятия решений за счет использования больших объемов данных и искусственного интеллекта, а также проактивная доставка услуг через Интернет вещей.

- Расширение и ускорение внедрения цифровых технологий в "умный город" и "умное село", повышение уровня жизни граждан с использованием "умных" устройств.

- Разработка сценариев прогнозирования, обеспечение безопасности операций и данных с помощью технологии блокчейн.

- Создание системы ключевых показателей для мониторинга и оценки процесса цифрового развития государственных учреждений, диагностики цифровизации и сценариев ускоренной цифровизации.

- Повышение уровня технологической подготовки государственных учреждений, использования лицензированного программного обеспечения и внедрение единых стандартов для обеспечения информационной безопасности и кибербезопасности.

- Достижение улучшения позиций страны в международных рейтингах в области цифрового развития.

- Поддержка инновационной экосистемы через привлечение венчурного финансирования, развитие научных и образовательных учреждений, поддержка местных ИКТ-компаний и стартапов в разработке цифровых решений.

- Создание новых рабочих мест, развитие местного опыта и увеличение его экспорта, повышение технологического экспортного потенциала страны.

- Стимулирование цифровизации бизнеса в приоритетных областях и повышение их киберосведомленности.

- Совершенствование портала "Открытые данные" в соответствии с международным опытом, расширение применения электронной подписи и внедрение новых услуг для частного сектора с использованием открытого интерфейса программирования приложений (Open API).

- Увеличение цифровых навыков и киберосведомленности в стране в соответствии с тенденциями ИКТ.

- Обеспечение участия бизнеса на всех уровнях ИКТ-образования, адаптация образовательных программ к современным требованиям и увеличение числа государственных заказов на места по ИКТ-специальностям.

- Упрощение процесса приема ИКТ-специалистов на государственную службу, а также увеличение влияния дистанционного образования и рабочих мест на социально-экономическое развитие регионов.

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