Между UNEC и университетом Де Монтфорт Великобритании подписан меморандум (ФОТО)

Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) расширяет сотрудничество с мировыми университетами в направлении становления равноправного партнера.

Очередным шагом в этом направлении стал университет Де Монтфорт Великобритании.

Находящиеся в UNEC с деловым визитом представители университета Де Монтфорта Великобритании, вначале ознакомились с инфраструктурой и учебными программами университета.

После знакомства с университетом представители Великобритании встретились с ректором UNEC, профессором Адалатом Мурадовым. Зарубежные гости, оценившие деятельность UNEC в соответствии с международными стандартами, выразили заинтересованность в сотрудничестве с этим высшим учебным заведением. В ходе встречи состоялись обсуждения возможных направлений сотрудничества между двумя университетами. По итогам обсуждений между ректором проф. Адалатом Мурадовым и представителем университета Де Монтфорта, директором по Транснациональному образованию Нилом Хартом был подписан меморандум о сотрудничестве.

В меморандуме предусматривается обмен преподавателями и студентами, организация симпозиумов и конференций, связанных с научными исследованиями, обмен инновационными методами преподавания и управления, подготовка совместных научно-методических публикаций, программы двойных дипломов, совместные программы магистра и бакалавра, а также реализация программ мини-MBA.

В то же время впервые в меморандуме, помимо традиционного сотрудничества, также нашло отражение сотрудничество, связанное с непрерывным образованием, инклюзивным образованием, управлением окружающей средой, созданием совместной программы и совместного факультета.