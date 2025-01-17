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В Баку начинаются реставрационные работы мозаичных композиций

Общество Материалы 17 января 2025 13:06 (UTC +04:00)
В Баку начинаются реставрационные работы мозаичных композиций
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В ряде районов Баку существуют мозаичные композиции, украшающие некоторые здания и парки города, которые являются одной из форм историко-культурного наследия нашего народа. К сожалению, ввиду отсутствия должного внимания к этому широко распространенному виду народного прикладного искусства возникла острая необходимость в реставрационных работах мозаичных композиций, созданных в XX веке.

Как сообщает в пятницу Trend, в связи с этим вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева выдвинула инициативу по реставрации существующих мозаичных композиций.

На встрече, проведенной в Исполнительной власти города Баку, были обсуждены вопросы, вытекающие из этой инициативы.

После обсуждений была создана соответствующая комиссия по данному вопросу и определен предварительный план действий. Главам районных органов исполнительной власти было поручено провести инвентаризацию на руководимых ими территориях, восстановить существующие мозаичные композиции и усилить контроль за ними. На некоторых территориях уже начались реставрационные работы.

На совещании было принято решение издать альбом с уже имеющимися мозаичными композициями.

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