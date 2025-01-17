Минздрав организовал в Зангиланском районе выездные медосмотры населения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках программы "Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории" министерство здравоохранения Азербайджана продолжает проводить комплексные медицинские обследования местного населения, связанные с выявлением различных заболеваний, а также информационно-просветительские акции на тему здорового образа жизни.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минздрав, очередное подобное мероприятие, организованное ведомством, состоялось 17 января.

"Медперсонал (артролог, невролог, гастроэнтеролог, физиотерапевт-реабилитолог и медсестры) Научно-исследовательского института (НИИ) медицинской реабилитации минздрава провел в селе Агалы Зангиланского района выездное обследование населения.

В рамках акции бригадой специалистов НИИ проводились обследования жителей села Агалы по различным направлениям медицинской реабилитации - неврологической, артрологической, гастроэнтерологической и физиотерапевтической. Кроме того, жителям, у которых при осмотрах были выявлены проблемы со здоровьем, предоставлены профессиональные медицинские консультации и назначено соответствующее лечение. Обследования проводились с целью раннего выявления болезней позвоночника, заболеваний нервной системы, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта и общих сосудистых заболеваний мозга у населения среднего возраста. Также проведена диагностика граждан в возрасте 3-16 и 16-65 лет на сколиоз и другие вертеброгенные заболевания.

Физиотерапевты и реабилитологи НИИ дали участникам акции профилактические рекомендации. Было доведено до внимания, что при проведении физиотерапии следует учитывать возраст пациента, основные и сопутствующие заболевания и жизненную активность. Кроме того, физиотерапия, наряду с медикаментозной терапией, путем индивидуального определения как естественных, так и искусственных физических факторов, помогает добиться эффективной реабилитации. В целом, в ходе акции свыше 250 граждан прошли общий осмотр врачей.

Также для детей школьного возраста организовано информационно-просветительское мероприятие по вопросам здорового образа жизни и правильному распределению времени. Была предоставлена информация о негативном влиянии длительного нахождения за компьютером, которое может привести к ухудшению здоровья. Кроме того, неправильно подобранный школьный ранец несет прямую опасность для здоровья детей.

Следует отметить, что министерство здравоохранения планирует регулярно проводить медицинские осмотры и информационно-просветительские мероприятия на освобожденных от оккупации территориях", - говорится в сообщении ведомства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!