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Рубену Варданяну предоставлено 10 дней для ознакомления с материалами дела

Общество Материалы 17 января 2025 21:04 (UTC +04:00)
Рубену Варданяну предоставлено 10 дней для ознакомления с материалами дела
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/Trend/ - Как сообщалось ранее, в суде состоялось подготовительное заседание по делу гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, касающимся пыток, наёмничества, нарушения законов и правил войны, терроризма, финансирования терроризма и другим статьям.

Как передает Trend, несмотря на то что в ходе предварительного следствия Рубену Варданяну было предоставлено достаточно времени для ознакомления с материалами дела на понятном ему языке и подготовки к защите, суд, учитывая его просьбу, принял решение удовлетворить ходатайство и предоставить ему дополнительные 10 дней для изучения материалов дела.

Также сторона обвинения не возражала против предоставления дополнительного времени для изучения материалов.

Подготовительное заседание суда продолжится 27 января.

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