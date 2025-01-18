В Азербайджане продолжаются учебные сборы с военнообязанными (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки на текущий год, в рамках совместных мероприятий с Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу проведены практические занятия в ходе учебных сборов с военнообязанными, призванных из запаса.

Об этом в субботу Trend сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

"Согласно распорядку дня, в рамках сборов с военнообязанными были проведены занятия по строевой и общественно-политической подготовке.

В очередной день сборов, с целью повышения уровня боевой подготовки, знаний и навыков участников, были отработаны тактико-технические характеристики стрелкового оружия и гранатомётов, а также правила их применения. В дальнейшем личный состав, принимавший участие в сборах, выполнил практические стрельбы из стрелкового оружия и гранатомётов", - говорится в сообщении ведомства.

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