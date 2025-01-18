Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении семьи Национального героя Азербайджана Хокумы Алиевой

БАКУ /Trend/ - На основании обращения Джалила Алиева, отца Национального героя Азербайджана Хокумы Алиевой, погибшей в результате крушения самолета AZAL, в Главном управлении по борьбе с киберпреступностью министерства внутренних дел возбуждено уголовное дело по данному факту.

Как сообщает в субботу Trend, информацию об этом распространила пресс-служба МВД Азербайджана.

Было отмечено, что ведется расследование.

"О результате расследования общественности будет предоставлена дополнительная информация", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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