Kapital Bank распространил заявление в связи с мошенничеством в отношении отца Национального героя Хокумы Алиевой

БАКУ /Trend/ - Kapital Bank распространил официальное заявление в связи с мошенничеством в отношении отца Национального героя Азербайджана Хокумы Алиевой, погибшей в результате крушения самолета AZAL вблизи Актау.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу банка, семья Национального героя Хокумы Алиевой столкнулась с мошенничеством.

"Из страховой суммы и компенсации, выплаченной семье, были похищены 80 507 манатов. По данному факту Главное управление по борьбе с киберпреступностью МВД и Kapital Bank незамедлительно начали расследование и приняли необходимые меры. Счет, на который были переведены средства, был немедленно заблокирован, и использование украденной суммы было предотвращено. В результате принятых мер удалось восстановить сумму, и средства были возвращены.

Отметим, что клиент Джалил Алиев поделился с мошенниками личными данными, включая OTP, 3D-код безопасности, отправленный банком. По этой причине мошенники смогли легко похитить средства. После инцидента клиент немедленно проинформировал банк и МВД о случившемся. Хотя в таких случаях очень редко удается восстановить средства, благодаря усилиям сотрудников банка и Главного управления по борьбе с киберпреступностью министерства внутренних дел действия мошенников были пресечены.

Еще раз просим наших клиентов быть внимательными, не передавать третьим лицам личную информацию, данные карты, которую они используют, трехзначный код на карте, код защиты 3D, который приходит посредством sms, FİN-код удостоверения личности, не доверять непрофессиональным видеороликам и рекламным текстам, подготовленным и отправленным от имени Kapital Bank", - говорится в заявлении.

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