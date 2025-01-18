МВД установило похитителей денег с банковской карты отца Национального героя Хокумы Алиевой, ущерб возмещен (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Главное управление по борьбе с киберпреступностью министерства внутренних дел приняло меры по факту хищения денежных средств с банковской карты, принадлежащей Джалилу Алиеву, отцу Национального героя Азербайджана Хокумы Алиевой.

Как сообщили в субботу Trend в пресс-службе МВД, в рамках уголовного дела, возбужденного по данному факту, были установлены подозреваемые в совершении преступления, потерпевшему была полностью возмещена похищенная сумма в размере 80 507 манатов.

Оперативно-следственные и оперативно-технические мероприятия по уголовному делу продолжаются.

Напомним, что семья погибшего при крушении самолета AZAL члена экипажа, Национального героя Азербайджана Хокумы Алиевой стала жертвой мошенников. С карточного счета отца Хокумы Алиевой - Джалила Алиева было снято 80 507 манатов. Украденные средства были остатком от страховой выплаты и суммы компенсации, полученной семьей. В Главном управлении по борьбе с киберпреступностью МВД было возбуждено уголовное дело по факту хищения средств.

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