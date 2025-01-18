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МВД распространило кадры с места ДТП со смертельным исходом в Имишли (ВИДЕО)

Общество Материалы 18 января 2025 17:42 (UTC +04:00)
МВД распространило кадры с места ДТП со смертельным исходом в Имишли (ВИДЕО)
Фото: Министерство внутренних дел

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - Министерство внутренних дел Азербайджана распространило кадры дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом в городе Имишли.

Как сообщает в субботу Trend, на кадрах видно, как перед движущимся служебным автомобилем Государственной дорожной полиции (ГДП) Азербайджана выезжает автомобиль марки "Мерседес", создав аварийную ситуацию.

Напомним, что на территории Имишлинского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое детей. Другие несовершеннолетние и водитель получили травмы и были госпитализированы.

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