В Баку в связи с 20 Января на ряде улиц будет ограничено движение транспорта

БАКУ /Trend/ - В Баку в связи с 20 Января – Национальным днем ​​траура на некоторых улицах и проспектах будет ограничено движение транспорта.

Как передает Trend, об этом говорится в обращении Управления Государственной дорожной полиции города Баку.

Отмечается, что 20 января с 08:00 утра и до завершения церемонии будет полностью ограничено движение автомобилей на улицах, пересекающихся с проспектом Парламента.

Так, движение транспорта в направлении проспекта Парламента - Аллеи шехидов будет ограничено от пересечения улиц Микаила Мушфига и проспекта Гусейна Джавида, от круга на пересечении улицы Микаила Мушфига и проспекта Матбуат, на перекрестках улиц Мехти Гусейна, Иззата Набиева, Аббасгулу Аббасзаде, от здания Телетеатра.

В управлении рекомендовали гражданам воздержаться от поездок на личных автомобилях в указанных направлениях, отдавать предпочтение общественному транспорту.