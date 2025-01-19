Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Стали известны новые подробности ДТП в Имишли

Общество Материалы 19 января 2025 12:15 (UTC +04:00)
Стали известны новые подробности ДТП в Имишли
Фото: Министерство внутренних дел

Читайте Trend в

Бести Мамед
Бести Мамед
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Стали известны новые подробности тяжелого дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Имишлинском районе.

Как сообщает Trend, за рулем ставшим причиной аварии автомобиля Mercedes находился 17-летний подросток, не имеющий водительских прав.

В ходе расследования было установлено, что транспортное средство с государственным номером 30-BH-904 принадлежало его дяде.

Напомним, что вчера на территории Имишлинского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое детей. Другие несовершеннолетние и водитель получили травмы и были госпитализированы.

По факту возбуждено уголовное дело, органами полиции и прокуратуры проводится расследование.

Лента

Лента новостей

Читать все новости