Стали известны новые подробности ДТП в Имишли

БАКУ /Trend/ - Стали известны новые подробности тяжелого дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Имишлинском районе.

Как сообщает Trend, за рулем ставшим причиной аварии автомобиля Mercedes находился 17-летний подросток, не имеющий водительских прав.

В ходе расследования было установлено, что транспортное средство с государственным номером 30-BH-904 принадлежало его дяде.

Напомним, что вчера на территории Имишлинского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое детей. Другие несовершеннолетние и водитель получили травмы и были госпитализированы.

По факту возбуждено уголовное дело, органами полиции и прокуратуры проводится расследование.