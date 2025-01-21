Необходимо пробудить политическое и историческое сознание среди африканских народов - председатель Движения за независимость

БАКУ /Trend/ - Необходимо пробудить политическое и историческое сознание среди африканских народов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил сегодня председатель Движения за независимость "Ka Ubuntu" Ромаин Катамбара во время выступления на международной конференции "Независимость Реюньона: Взгляд на колониальное наследие и путь суверенитета Франции", организованной Бакинской инициативной группой и проходящей в городе Баку.

Он отметил, что каждый народ должен определять свою судьбу, понимать свою историю.

"Многие утверждают, что некоторые африканские страны независимы. Но это не так. На территории независимой страны не должно быть военных баз другой страны, и она не должна находиться под контролем внешних сил. Мы должны освободиться от этой так называемой независимости. Мы должны усердно работать ради свободы Реюньона и донести наш голос до международного сообщества. Благодарим Азербайджан за предоставленную нам возможность", — добавил он.

Отметим, что остров Реюньон был открыт португальскими путешественниками в начале 1500-х годов. Остров был захвачен французами во времена правления Людовика XIV в 1642 году и назван островом Бурбонов, а три года спустя была основана первая постоянная колония.

На острове Реюньон наследие колониализма продолжает оказывать влияние на экономическую, политическую и социальную сферы. Доминирующая позиция Франции на острове и её мощные механизмы влияния создают серьёзные препятствия для усилий местного населения по достижению политической и экономической независимости.

В экономической сфере это проявляется в высокой зависимости острова от Франции в области внешней торговли и инвестиций, ослаблении местного производства и высоком уровне безработицы. В политической сфере модели управления и институциональные механизмы, применяемые Францией, ограничивают право народа Реюньона на самоопределение и минимизируют его участие в процессе принятия решений.

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