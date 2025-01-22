БАКУ /Trend/ - В Азербайджан завезены необходимые лекарства против вируса оспы обезьян.

Как сообщает Trend, об этом сказал специалист-эксперт министерства здравоохранения, терапевт Закир Гулиев во время прямого эфира на официальной странице минздрава в Instagram.

По его словам, вакцины против вируса оспы обезьян обычно создают на основе вакцин против натуральной оспы, поскольку эти два вируса генетически очень похожи. Исследования, проведенные международными организациями здравоохранения, показывают, что вакцины, разработанные против натуральной оспы, также обеспечивают эффективную защиту от оспы обезьян.

"Поскольку эти вакцины против оспы нацелены на ортопоксвирусы из того же семейства, они также могут вызывать иммунный ответ против вируса оспы обезьян. Эти вакцины используются для обеспечения защиты на территориях, подверженных риску эпидемий, или среди лиц, которые могут подвергнуться воздействию вируса. Вакцины играют важную роль как в предотвращении распространения заболеваний, так и в снижении тяжести течения заболевания в случае заражения", отметил Гулиев.

Специалист-эксперт минздрава сообщил, что в страну завезены тесты для лабораторного исследования вируса оспы обезьян и необходимые лекарства.

"Что касается вакцины против вируса оспы обезьян, то вакцины производятся и распределяются только в странах, эндемичных по этому вирусу. Следует отметить, что Азербайджан не входит в список эндемичных стран", - сказал он.

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