Состоится экспертное совещание для подготовки к заседанию Совета Фонда Тюркской Культуры и Наследия

БАКУ/Trend/ - Состоится второе экспертное совещание для подготовки к заседанию Совета Фонда Тюркской Культуры и Наследия, сообщает в среду Trend со ссылкой на Фонд Тюркской Культуры и Наследия.

"Целью совещания является составление повестки для следующего заседания Совета Фонда, обсуждение планов деятельности Фонда на 2025-2026 годы, а также обмен мнениями относительно внесения изменений в учредительные документы организации. На совещании будут выслушаны обращения, мнения и предложения специалистов. На мероприятии примут участие представители Министерств иностранных дел и культуры стран-членов Фонда — Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции"- сообщили из Фонда.

Отметим, что данные координационные встречи Фонда Тюркской Культуры и Наследия будут проводиться ежегодно с целью дальнейшего расширения деятельности.