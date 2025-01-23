Yango Ride запускает функцию быстрой поддержки для пассажиров в Азербайджане

В Yango Ride изучили самые частые запросы пассажиров в Азербайджане и запустили функцию быстрой поддержки, чтобы помочь сэкономить время. Обновление позволит решать большинство вопросов пользователей до и во время поездки до трех раз быстрее.

В приложении Yango Ride в Азербайджане стала доступна функция быстрой поддержки. В ее основе — анализ данных по более чем 850 000 запросам пассажиров.

Новая функция предлагает решения для различных сценариев до и во время поездки: от поиска водителя в точке заказа до заказа другой машины в один клик. Центр быстрой поддержки теперь доступен для всех пользователей Yango Ride в Азербайджане в карточке заказа.

По данным сервиса, в 2024 году пассажиры в Азербайджане сообщали в поддержку о забытых вещах более 9 000 раз. Чаще всего в прошедшем году забывали телефоны, рюкзаки и очки. Теперь Yango Ride также отправит автоматическое push-уведомление, если водитель обнаружит забытые вещи после поездки. Приложение сразу предложит связаться с ним для получения дополнительной информации.

«Мы в Yango Ride постоянно работаем над тем, чтобы улучшать опыт наших пользователей в Азербайджане. Для нас это не только про повышение качества автомобилей, которые выходят на линию, но и про создание максимально удобного приложения. Все эти изменения помогают нам делать каждую поездку в сервисе еще комфортнее для пассажиров», — отметил Мушвиг Гасанов, директор Yango Ride в Азербайджане.

В декабре в Yango Ride сообщили, что совместно с партнерами вывели на линию более 3500 новых машин за год благодаря программе сервиса, направленной на поддержку таксопарков и улучшение качества поездок. Таксопарки, сотрудничающие с компанией и соответствующие условиям программы, могут пополнить свой автопарк на выгодных условиях по кредитованию и лизингу.

Yango Ride

Yango Ride — часть международной технологической компании Yango Group. Компания помогает пользователям по всему миру решать повседневные задачи при помощи технологий. Сервисы Yango Group работают более чем в 20 странах, включая ОАЭ, Пакистан, Колумбию и другие. В Азербайджане сервисы заказа поездок и доставки доступны с 2022 года. В 2024 году в супераппе Yango также появилось несколько сервисов: сервис планирования поездок на общественном транспорте, сервис доставки продуктов Market и сервис доставки блюд из ресторанов Yemək.