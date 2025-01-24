В Азербайджане средства от штрафов будут направляться на покрытие расходов, связанных с эксплуатацией светофоров

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в "Правила использования по назначению средств, поступающих от штрафов, уплаченных физическими и юридическими лицами за нарушение положений закона Азербайджанской Республики "О дорожном движении".

Как сообщает в пятницу Trend, в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно решению, средства от штрафов будут направлены на покрытие расходов, связанных с эксплуатацией светофоров, используемых для регулирования дорожного движения.

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